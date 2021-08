Polski Ład. Rząd chce walczyć z szarą strefą i liczy na 1,5 mld zł

skoczek 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

niestety szara strefa to również niewydawanie paragonów przez mechaników samochodowych?! nie martwcie się ci mechanicy itak nas klientów by kasowali ile by weszło i kasują bez wzgledu na to czy dadza paragon czy też nie! np niech Skarbówka jedziec sobie do Białobrzegów Radomskich po zakladach mechanicznych sprawdzic jak ładnie wystawiaja paragony! albo do Suchej obok Białobrzegów do zakładu mechanicznego sprawdzic jak elektromechanik wystawia paragony! przeciez mozna wszystko sprawdzic! i juz tak zwanej szarej strefy nie bedzie