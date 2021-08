Polski Ład. Przedsiębiorcy negocjują z rządem. Oczekują kilku zmian w propozycji reformy

Nie milkną echa wtorkowego spotkania Mateusza Morawieckiego z przedsiębiorcami. Premier negocjował ustępstwa w propozycjach zawartych w Polskim Ładzie, dzięki którym biznes poparłby zapowiedzianą reformę podatkową.

Kością niezgody jest przede wszystkim propozycja dotycząca składki zdrowotnej. Jeżeli rządowi udałoby wprowadzić zmianę w obecnym brzmieniu, to 9-procentowej składki nie można by było odliczyć od zaliczki na podatek PIT. Dziś można odliczyć 7,75 proc. Przedsiębiorcy uważają, że jest to zmiana idąca zbyt daleko.

Biznes częściowo popiera podwyżkę składki

"Sama koncepcja zniesienia możliwości odliczania składki NFZ [zdrowotnej - przyp. red.] od podatku jest słuszna. Trudno myśleć o głębszej reformie służby zdrowia w sytuacji, w której w ramach składki zdrowotnej do systemu wpływają symboliczne kwoty i NFZ musi być dotowany z innych podatków" - czytamy w stanowisku Tomasza Janika, prezesa Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

"Natomiast, w połączeniu z jednoczesnym uzależnieniem składki zdrowotnej od dochodu w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej proponowane zmiany są zbyt daleko idące" - zastrzega prezes PTG.

Zgadza się z nim Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski stwierdził, że "jest zgoda" biznesu na "jakieś rozsądne podniesienie" składki zdrowotnej.

- Natomiast nie [ma zgody - red.] na drastyczne podniesienie w postaci 9-procentowego podatku, czyli de facto zwiększenia opodatkowania z 19 proc. do 27 proc. - zastrzegł Cezary Kaźmierczak.

Na stole pojawiły się propozycje

W czasie negocjacji z przedsiębiorcami premier przedstawił kilka propozycji ustępstw. Ujawnił je w studiu WP prezes ZPP. - Pan premier zadeklarował wczoraj [we wtorek - red.], że jeżeli chodzi o ryczałt ewidencjonowany, to wróci to do poprzedniej formy, choć trochę zmodyfikowanej - opowiadał Cezary Kaźmierczak.

Co to oznacza? Dla przedsiębiorców działających w ryczałcie ewidencjonowanym mającym obroty do 60 tys. zł składka zdrowotna wyniesie 300 zł, a dla tych o obrotach do 2 mln euro - 500 zł. To jednak nie wystarczy, by ZPP poparł Polski Ład.

- My domagamy się jeszcze - przy podatku liniowym i podatku na skali - wyliczenia składki zdrowotnej jako procent od średniego wynagrodzenia, plus zrezygnować z 9-procentowego podatku zdrowotnego w przypadku wynagrodzenia z powołania. Pod takimi warunkami poprzemy Polski Ład - zapowiedział Cezary Kaźmierczak.

Gdzie szukać pieniędzy?

Natomiast Tomasz Janik, że podwyżka składki w ogromnej części "zrównoważy" podniesienie płacy minimalnej, choć nie w całości. W swoim stanowisku zwrócił uwagę, gdzie rząd może szukać brakujących pieniędzy, które zasilą budżet.

"Środków do zasypania niewielkiej różnicy należy poszukać gdzie indziej. Przede wszystkim wśród dużych firm międzynarodowych, które od wielu lat nie płacą w Polsce podatku CIT albo płacą go symbolicznie" - pisze prezes PTG. W ten sposób wraca do tematu podatku cyfrowego, o którym polski rząd mówi od lat, jednak wciąż nie może go uchwalić.

"Znane są mechanizmy optymalizacji podatkowej, które pozwalają tym firmom wykazywać notorycznie straty. Funkcjonowanie na wieloletniej stracie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Jednak jest wiele firm z kapitałem zagranicznym, które przesuwają zyski do swoich krajów macierzystych, aby tam płacić podatki. Polski budżet może na tym tracić rocznie miliardy złotych" - czytamy dalej w stanowisku.

Inną propozycję przedstawił Cezary Kaźmierczak. - Według naszych wyliczeń koszty zmiany w składce zdrowotnej wynoszą 22 mld złotych, natomiast sam przychód z minimalnego podatku CIT w wysokości 1 proc. od przychodów, który proponujemy, to jest 40 mld złotych. Więc jeżeli chodzi o stronę przychodową, to tutaj nie ma dyskusji - ocenił prezes ZPP.

Dodał też, że biznes nie rzuca haseł typu "żadnych podatków", ale wskazuje, gdzie można pieniądze "wziąć w sposób sprawiedliwszy". Z kolei prezes PTG zaproponował też, by dopisać do Polskiego Ładu możliwość rozliczania podatku PIT wspólnie przez małżeństwo i dzieci.

"Obecnie mamy do czynienia z rozwiązaniem podatkowym faworyzującym rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. [...] Wprowadzenie możliwości rozliczania PIT z dziećmi dla małżeństw, zrówna ich w prawach z rodzicami samotnie wychowującymi dzieci oraz spowoduje, że głównymi beneficjentami podwyższonej kwoty wolnej od podatku obok emerytów będą rodziny" - tłumaczy Tomasz Janik.

Konflikt w Zjednoczonej Prawicy

W koalicji rządzącej natomiast trwa spór o Polski Ład, za który stanowiskiem zapłaciła Anna Kornecka. Byłą już wiceminister rozwoju Mateusz Morawiecki odwołał w środę.

Oficjalny powód jest następujący: Anna Kornecka opóźniała dwa istotne projekty Polskiego Ładu, czyli ułatwienia budowy domów do 70 m kw. oraz tzw. bon mieszkaniowy. Media jednak sugerują, że Kornecka zapłaciła posadą za publiczną krytykę reformy podatkowej na antenie TVN24.

We wtorek natomiast premier spotkał się z przedstawicielami biznesu niejako "za plecami" wicepremiera Jarosława Gowina - pisała Gazeta.pl. Lider partii Porozumienie w rządzie odpowiada z gospodarkę, zatem na jego barkach leżą też gospodarcze relacje rządu. Premier i wicepremier ponoć też w ogóle ze sobą nie rozmawiają.

Gazeta.pl podała też, że negocjacje premiera i biznesu nie przyniosły satysfakcjonującego rezultatu z punktu widzenia Mateusza Morawieckiego. Według dziennikarzy tego portalu z otoczenia Jarosława Gowina płyną słowa radości, że przedsiębiorcy "spuścili premiera po brzytwie".

