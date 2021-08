Morawiecki nie rozmawia z Gowinem. Fatalna atmosfera w koalicji

jjk 27 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Morawiecki z Kaczynskm niech sami popróbują jak wyżyc za te proponowane zmiany., bo największe obciążenie będą dla średnich przedsiębiorców i tych na działalności. Niech pokażą jak wyglądać będzie pit i algorytm , to każdy jakiś wniosek może opisać . Tych którzy zarabijają powyżej 10000 zł netto niech trochę stracą im wyższe wynagrodzenie to trochę więcej obciążenia i ok. Ale te podwyzki dla posłów i ministrów to prowokacja. Nie teraz gdy wdrażamy ŁAD