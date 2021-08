Nie zgdzają się na podniesienie składki zdrowotnej. "Te pieniądze można wziąć w sposób sprawiedliwszy"

- Według naszych wyliczeń koszty zmiany w składce zdrowotnej wynoszą 22 mld zł, natomiast sam przychód z minimalnego podatku CIT w wysokości 1 proc. od przychodów, który proponujemy, to jest 40 mld zł. Więc jeżeli chodzi o stronę przychodową, to tutaj nie ma dyskusji - mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W programie "Newsroom" WP ocenił, że obecna reforma uderzy w sektor MŚP, a to jest całkowicie sprzeczne z hasłami, widocznymi na sztandarach Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, a które dotyczyły akumulacji polskiego kapitału i wsparcia małych przedsiębiorców. - Nie rzucamy hasła "żadnych podatków", tylko wskazujemy, gdzie te pieniądze można wziąć w sposób sprawiedliwszy - wyjaśnił Cezary Kaźmierczak. Przyznał też, że jest zgoda biznesu na rozsądne podniesienie składki zdrowotnej, ale - jak zastrzegł - zmiana nie może być drastyczna.