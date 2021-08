Polski Ład. Premier złożył nową propozycję przedsiębiorcom. "Poprzemy reformę tylko pod takimi warunkami"

Premier Mateusz Morawiecki negocjuje z przedsiębiorcami ustępstwa w zamian za poparcie Polskiego Ładu. - Pan premier zadeklarował wczoraj, że jeżeli chodzi o ryczałt ewidencjonowany, to wróci to do poprzedniej formy, choć trochę zmodyfikowanej - mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W programie "Newsroom" WP ujawnił, że dla przedsiębiorców działających w ryczałcie ewidencjonowanym mającym obroty do 60 tys. zł składka zdrowotna wyniesie 300 zł, a dla tych o obrotach do 2 mln euro - 500 zł. To jednak nie wystarczy, by ZPP do poparł Polski Ład. - My domagamy się jeszcze przy podatku liniowym i podatku na skali wyliczenia składki zdrowotnej jako procent od średniego wynagrodzenia, plus zrezygnować z 9-procentowego podatku zdrowotnego w przypadku wynagrodzenia z powołania. Pod takimi warunkami poprzemy Polski Ład - wyjaśnił Cezary Kaźmierczak.