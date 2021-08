Będą zmiany w podatkowej rewolucji PiS. Polski Ład jednak odpuści przedsiębiorcom. Trochę

Co zostało z Polskiego Ładu? Wbrew medialnym spekulacjom sporo. Do Ministerstwa Finansów trafiły pisma od ponad 50 organizacji i przedsiębiorców , które głównie krytykowały podatkową rewolucję.

Co się więc zmieni? Przede wszystkim rozważana jest ostateczna wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Na pewno nie będzie to więcej niż 9 proc., ale może być mniej. Kilka dni temu "Rzeczpospolita" pisała o zmniejszeniu jej do 3 proc. To jednak ma być tylko i wyłącznie etap przejściowy, a nie docelowa wysokość składki.