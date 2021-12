Polski Ład wprowadzi dużo zmian. ZUS udostępni kalkulator dla firm

Program Polski Ład zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność . Od nowego roku zasady te będą zależały od formy opodatkowania. - Zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania nowych zasad, mogą one budzić wątpliwości. Dlatego ZUS udostępni kalkulator – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kalkulator będzie dostępny na stronie internetowej www.zus.pl , a także w programach Płatnik i ePłatnik. Kiedy? ZUS poinformował, że będzie to w drugiej połowie stycznia 2022 roku.

Dużo zmian dla przedsiębiorców

Płatnik, jak przypomina PAP, powinien uregulować wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany (tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne) jednym przelewem na nadany mu indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

Rozliczenie dokonanej wpłaty na koncie następuje na podstawie złożonych za dany miesiąc dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że nie występowały zaległości za okresy wcześniejsze. W takim przypadku w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnica w składkach za bieżący miesiąc będzie musiała zostać dopłacona. Trzeba to wziąć pod uwagę, jeżeli planuje się opłacić składki należne za grudzień br. jeszcze w grudniu.

Dopuszczalne jest także złożenie dokumentów rozliczeniowych po opłaceniu składek, jednak nie później niż w ustawowym terminie, czyli w przypadku składania dokumentów za grudzień 2021 r. najpóźniej do 5, 10 lub 15 stycznia 2022 r. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe będą obejmowały składki należne za pracowników, to mogą w rozliczeniu zostać uwzględnione wyłącznie wynagrodzenia wypłacone lub pozostawione do dyspozycji pracowników w grudniu.