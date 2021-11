Polski Ład namiesza w rozliczeniach firm. Przedsiębiorcy proszą rząd o łaskawość

Gerwazy 43 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Propozycja może i godna uwagi, szkoda tylko że pozostanie w roli propozycji, urząd skarbowy żyje z kar, pracownicy tej instytucji karanie mają wpisane jako główną cechę charakteru, jeżeli ktoś się ludzi że US coś mu odpuści i da tylko naganne albo pouczenie no to gratuluję, takie coś mogło by się zdarzyć gdyby nie było to w PL.