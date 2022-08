Z pensjami Polaków dzieją się cuda. Firmy mogą robić to "po cichu"

Wzrost wynagrodzeń w lipcu zaskoczył ekonomistów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (firmy powyżej 10 pracowników) w lipcu 2022 r. wyniosło 6777,22 zł, co oznacza wzrost 15,8 proc. rok do roku (r/r). Rynek zakładał wzrost rzędu ok. 13 proc. Odczyt GUS jest więc znacznie powyżej oczekiwań.