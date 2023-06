Są najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu. Spory spadek

Przeciętne wynagrodzenie w maju 2023 r. wyniosło 7181,67 zł brutto. To wzrost o 12,2 proc. rok do roku – podał GUS. Ponieważ inflacja w maju wyniosła 13 proc., oznacza to, że realne płace maleją. To też znacznie mniej niż marcowy rekord – 7508,34 zł.