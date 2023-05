Są najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu. Spadło poniżej 7500 zł

Wcześniej dowiedzieliśmy się, że inflacja w kwietniu wyniosła 14,7 proc. Ponieważ tempo wzrostu cen jest szybsze od tempa wzrostu płac, oznacza to, że wciąż nasze realne płace maleją.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 mln 524,3 tys. osób, co jest wzrostem o 0,4 proc. rok do roku i 0,1 proc. miesiąc do miesiąca.