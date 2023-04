Przeciętna płaca to teraz ponad 7500 zł. Tyle zarabia statystyczny Polak

adam 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak nie wiecie co to jest Stary Portfel, to już wiecie, od dzisiaj. W 2013, pół roku, 3 górnicze ZUSy myślały pół roku i wymyśliły, ze się należy z 60 wieku, warunki szczególne (popularnie szkodliwe). Wtedy to było niezłe, prawie 3 tysiące, dzisiaj, po niecałych 10 latach to jest połowa. Ostatnia odprawa 2013, i odebranie 135 000 węgla górniczego. I dzisiaj nie ma węgla po 320, jest od 2-3 tysiące i średnia ponad 7. Emeryturę zżera opóźniona o rok rewaloryzacja, od kilku lat co roku, zatem dzisiaj z grubych ponad 7, mamy lichutkie 4. Węgiel był od wojny i był do zarobku, plus wszystkie niedziele, do wybrania w tygodniu, i ze 2 soboty +100%. Firma sobie ustaliła jedna, odebrali uchwałą, poprzedni rok zwracali wegiel. I kto nie podpisał zgody, na bruk, przed emeryturą. Szydło oddała 10% w cenach z 2014 roku, 10000. Ale 80% nie oddali, po 43,5 roku pracy, bo pół roku mi liczyli. Znajomego liczyli 2 lata, 2 lata nie dostawał nic, 0. Elektryk, WN, z 55 wieku, zakład przeróbczy, kategoria A najwyższe stawki, zagrożenie wybuchem pyłu węglowego i hałas. Dostał po 2 latach sądów, jak każdy