Dowód osobisty dla dziecka - jak i kiedy złożyć wniosek?

Kiedy można wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

W Polsce osoby poniżej 18 roku życia nie mają obowiązku posiadania dowodu osobistego. Może być on jednak wydany sytuacji, jeżeli dziecko nie ukończyło 18 roku życia, ale rodzice złożyli stosowny wniosek o dowód osobisty m.in. ze względu na planowaną podróż za granicę. W porównaniu do dowodu osobistego, który otrzymują osoby pełnoletnie, dowód dla dziecka będzie wyróżniał się krótszym terminem ważności.

Kiedy warto wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Dowód osobisty dla dziecka najczęściej wyrabiany jest w sytuacji, kiedy rodzice planują wraz z małoletnim wyjazd zagraniczny. Wobec tego dowód przyda się w trakcie podróży do krajów należących do Unii Europejskiej, w Strefie Schengen lub do innych państw, które umożliwiają przekroczenie ich granicy po okazaniu dowodu osobistego.