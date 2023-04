Dramat rolników. Tak rosną im długi

Jak podaje Ośrodek Studiów Wschodnich, wojna w Ukrainie spowodowała dwukrotną zwyżkę importu ukraińskiej żywności do UE. W szczególności zbóż, których sprzedaż wzrosła z 7,8 mln ton w 2021 r. do blisko 16 mln ton w 2022.

Wojna zmieniła sytuację na rynku

W korytarzach solidarnościowych, które po zablokowaniu przez Rosjan portów na Morzu Czarnym, dla ułatwienia wymiany handlowej w maju 2022 ustanowiła UE, główną rolę otrzymały Rumunia i Polska. Wkrótce jednak tańsza produkcja rolna z Ukrainy, zamiast jechać na Zachód, zagościła na rynkach Europy Środkowej, które same od wielu lat są eksporterami netto zbóż i roślin oleistych. W liczbach bezwzględnych największym odbiorcą tej kategorii towarów stała się właśnie Polska

Masowy napływ ukraińskich płodów rolnych na polski rynek, zbiegł się w czasie ze zmaganiami branży rolnej ze wzrostami kosztów działalności. Rosły ceny surowców , paliw, energii oraz nawozów w rezultacie doprowadzając do gwałtownego skoku kosztów produkcji, choć – jak wynika z danych GUS – ceny skupu podstawowych produktów rolnych też nie stoją w miejscu, w lutym 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku podwyższyły się o 31,2 proc.

Rosną długi producentów zboża

- Generalnie obserwujemy, że zaległości rolnictwa potrafią się mocno wahać. Na przykład w pandemii, od marca 2020 do marca 2021, wzrosły o 30 proc. do 632 mln zł. Pogarszało się wówczas wszystkim. Pogłębiały się problemy producentów zbóż i roślin oleistych, ale jeszcze bardziej hodowców zwierząt, którym dały się we znaki wywołane przez koronawirusa zawirowania w handlu na rynkach międzynarodowych i panujący w kraju wirus AZS - informuje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor