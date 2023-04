Premier domaga się działań od UE ws. towarów z Ukrainy

Żywność z Ukrainy. Polska chce działania UE

Premier poinformował, że toczy się dyskusja również jeśli chodzi o oleje. - Tutaj nasi partnerzy z krajów graniczących z Ukrainą zaproponowali ten produkt, to nie była nasza propozycja - dodał.

- Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego, o co nam chodziło od samego początku. To znaczy przełożenia tego zakazu wwozu zbóż, kukurydzy, rzepaku na regulacje europejskie - mówił premier na konferencji prasowej, pytany o towary z Ukrainy.