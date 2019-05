Droga S16. Sejmik poparł kontrowersyjne plany budowy

Droga ekspresowa S16 ma połączyć drogę S19 w Białymstoku z S61 w Ełku i dalej z drogą S51 w Olsztynie. W ten sposób trasa ma spiąć dwa międzynarodowe korytarze transportowe - via Baltica i via Carpatia.

Wszystkie trzy warianty zakładają też budowę mostów nad mazurskimi jeziorami . W jednym z nich, wariancie C, most miałby przebiegać nad jeziorem Tałty a jego wysokość niemal dorównywałaby PałacowiKultury.

- Do końca roku chcemy wybrać któryś z wariantów i przedstawić go do rekomendacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To ta instytucja będzie organizować konsultacje społeczne ws. przebiegu trasy S16 i od decyzji środowiskowej będą zależały dalsze losy tej trasy - powiedział Karol Głębocki z olsztyńskiego oddziału GDDKiA.