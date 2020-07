Drogi w Polsce. Budimex przebuduje siedmiokilometrowy odcinek S1. Kontrakt za ponad 282 mln zł

Coraz bliżej do podpisania umowy na budowę kolejnego, prawie 7-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1. GDDKiA wybrała w środę wykonawcę rozbudowy do standardu drogi ekspresowej drogi nr 1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza.

Jako najkorzystniejszą, z dziesięciu złożonych, wybrano ofertę firmy Budimex o wartości ok. 282 mln zł. Oprócz ceny zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości.

Wykonawca ma przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,950 km z dostosowaniem nawierzchni do obciążenia 11,5 t na oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania; powstanie węzeł Ząbkowice i zostanie przebudowany węzeł Pogoria. Zaplanowano też m.in. cztery mosty, cztery wiadukty drogowe i dwie kładki dla pieszych.

Obecnie trasa ma tam standard dwujezdniowy, z kolizyjnymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Obowiązują liczne ograniczenia prędkości, nawet do 50 km/h. Nawierzchnia jest zniszczona.

Odcinek od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej, położony w większości w granicach tego miasta, jest fragmentem tzw. wschodniej obwodnicy GOP. Kierowcy podróżujący tranzytem w osi północ-południe omijają tamtędy miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To również najkrótszy z kilku fragmentów trasy S1 przeznaczonych do realizacji w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK).