Drogie tankowanie na święta. Benzyna kosztuje więcej o 30, a diesel o ponad 50 groszy

Coraz bliżej święta. Wielkanoc to czas rodzinnych spotkań, a więc i wyjazdów. Niestety w tym roku tankowanie nie będzie należeć do przyjemnych, a przede wszystkim tanich. Wypełnienie 50-litrowego baku benzyną PB98 za nieco ponad tydzień może kosztować blisko 270 zł. O około 20 zł więcej niż rok wcześniej.

Paliwa od kilku tygodni idą w górę. Według najnowszych wyliczeń e-petrol.pl średnia cena w Polsce 98-oktanowej benzyny to 5,34 zł za litr. Z kolei za PB95 trzeba zapłacić 5,04 zł. To oznacza podwyżki w skali tygodnia o 6-7 groszy na litrze. Nieco mniej zdrożał olej napędowy - z 5,09 do 5,14 zł.