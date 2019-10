Drogówka namierzy każdego. Radiowozy będą stawać, gdzie popadnie

Będzie więcej kontroli, to pewne, a co za tym idzie - więcej mandatów. Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt rozporządzenia MSWiA, który pozwoli drogówce stawiać radiowozy, ale też nieoznakowane auta, w miejscach niedozwolonych. Jak informuje "Rzeczpospolita", będą to tzw. powierzchnie wyłączone, a także zatoki autobusowe, pobocza oddzielone od jezdni ciągłą linią czy chodniki. Stamtąd policjanci będą prowadzić kontrole.