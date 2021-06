Drożyzna bije kolejny rekord. Inflacja najwyższa od 10 lat

Tu też padł rekord. Wskaźnik jest publikowany od 1998 r. i do tej pory nie był jeszcze na tak wysokim poziomie. Co musi cieszyć, ale jednocześnie jest sygnałem, że na razie trudno będzie opanować wzrost cen.

Pandemia też może się do tego przyczynić. Zwiększyły się zaległości produkcyjne firm, a to powoduje, że podnoszą one ceny swoich towarów. Jak przewiduje "Rzeczpospolita", to może wkrótce stać się kolejnym kołem zamachowym inflacji.