Drożyzna najbardziej zajmuje Polaków. Rząd od tego tematu nie ucieknie

W środę "Rzeczpospolita" opublikowała sondaż IBRiS, w którym zapytano ankietowanych, co jest najbardziej zajmującym tematem w ostatnim czasie.

"To przede wszystkim drożyzna i skutki inflacji (34,8 proc.), bezpieczeństwo państwa (22,4 proc.), zdrowie (17,4 proc.) oraz wojna w Ukrainie (11,3 proc.)" – czytamy w dzienniku.

Zobacz także: To kolejny niewypał kampanii PiS? "Nie wierzę, że z migrantami to się uda"

Inflacja w Polsce

Inflacja w Polsce w czerwcu 2023 r. wyniosła 11,5 proc. porównując rok do roku - podał GUS. To wynik nieco niższy, niż wskazywały prognozy. Miesiąc do miesiąca ceny stały w miejscu. Przypomnijmy, że w maju inflacja wyniosła 13 proc.