Drożyzna uderza w kieszenie Polaków. Tak rosną ceny w sklepach

Jak wskazują eksperci z Centrum Analiz Rynkowych UCE Research, to już kolejny miesiąc z rzędu, w którym na 12 badanych kategorii podrożały wszystkie produkty, a we wszystkich przypadkach skok był dwucyfrowy .

Ceny żywności. To nie koniec podwyżek

Zwróciła uwagę, że obniżone stawki VAT na produkty żywnościowe, prąd czy ogrzewanie mają być utrzymane do końca roku.

- Jeżeli ich obniżka nie zostanie przedłużona, to po Nowym Roku skokowo wzrosną ceny dóbr objętych tarczą inflacyjną. W styczniu 2023 r. koszty energii wzrosną znacząco, nawet pomimo zamrożenia cen prądu dla MSP, podmiotów użyteczności publicznej i odbiorców indywidualnych - wyjaśniła dr Agnieszki Gawlik z WSB w Opolu.

Jak dodała dr Justyna Rybacka z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni, biorąc pod uwagę rosnącą od początku 2022 roku inflację, należy przewidywać, że czeka nas wyjątkowo drogie Boże Narodzenie. - Możemy spodziewać się podwyżek cen szczególnie takich artykułów jak ryby, mięso, mąka, oleje, a więc produktów niezbędnych do przygotowania wigilijnych i świątecznych potraw – zauważyła.

Ceny żywności. Oto co podrożało najbardziej

Z październikowej analizy wynika, że po raz kolejny z rzędu, najbardziej zdrożały produkty tłuszczowe. Średnio dla całej kategorii było to 48,8 proc. rdr, z czego najmocniej skoczyła cena oleju, bo o 53,6 proc. Jak wskazali eksperci, był to jednak mniejszy wzrost niż we wrześniu (o 61,6 proc.) i w sierpniu - o 73,2 proc.