Tak inflacja pożera oszczędności Polaków. Ich poziom jest najniższy od 2014 r.

Szybko rosnąca inflacja w Polsce realnie przyczynia się do obniżki wartości oszczędności Polaków. Ich poziom w relacji do PKB jest najniższy od 2014 r. Zresztą ich wartość w ujęciu nominalnym też się kurczy, co oznacza, że sięgamy po zaoszczędzone pieniądze. Zwłaszcza że do oszczędzania zniechęcają realnie ujemne stopy procentowe.