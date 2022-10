Inflacja nie odpuszcza. Najnowsze dane GUS

Inflacja konsumencka (CPI) we wrześniu tego roku wyniosła 17,2 proc. rok do roku - wynika z ostatecznego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). We wrześniu zdecydowanie podrożały ceny żywności, edukacji oraz usługi rekreacyjne. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS. Takiego wzrostu cen w Polsce nie było od 25 lat.