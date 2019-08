Drożyzna w sądach. Opłaty wzrosną kilkukrotnie

Według intencji Ministerstwa Sprawiedliwości pracującego nad ustawą, nowe opłaty za pozwy będą proporcjonalne do żądanej kwoty roszczenia. Według branżowego serwisu infor.pl, będzie to istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wstąpieniu na drogę sądową.

Jak wylicza ekspert przepytany na tę okazję przez serwis, przedsiębiorca wnoszący pozew w związku z zaległą fakturą na 500 zł, zapłaci w sądzie 400 zł. Do tej pory było to 100 zł. W przypadku roszczenia na 20 tys. zł będzie to już 1000 zł.