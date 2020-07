Druga fala koronawirusa. Przed paraliżem służby zdrowia może nas uratować szczepienie na grypę

- Pytanie jeszcze tylko jaki pandemia przyjmie scenariusz, jak wiele będzie zachowań? Liczymy na to, że będzie to epidemia pełzająca, ale tu nie ma pewności. Dlatego szczepiąc się na grypę, chronimy się przed czarnym scenariuszem - mówi prof. Antczak.

Jak dodaje, dobrym pretekstem do szczepienia jest też sama grypa. Co roku zakaża się nią do 30 proc. dzieci i ok. 10 proc. dorosłych. Samych zachorowań na grypę w Polsce jest między wrześniem a połową kwietnia ok. 4,5 mln. - Szacuje się, że w Polsce umiera z tego powodu ponad 6 tys. osób - podsumowuje profesor.