Duda chwali przejęcie Condora. "Kto nie ma odwagi, ten nie wygrywa"

PGL to właściciel PLL LOT i kilku spółek obsługujących nasze narodowe linie. Z kolei Condor Airlines to spore linie czarterowe – mają ok. 50 samolotów, przewożących 7 mln pasażerów rocznie. To firma niemiecka, dysponująca całkiem sporą flotą. W jej barwach latają głównie samoloty Airbus (A320-200 i A321-200) oraz Boeing (757-300 w wersji 1 i 2 i 767-300ER).