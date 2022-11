Duński terminal Baltic Pipe uruchomiony. Gaz płynie do Polski

W komunikacie prasowym Energinet podkreślił, że "oznacza to, że norweski gaz może wpłynąć do nowego gazociągu Baltic Pipe i może być przesyłany dalej do Polski".

Dania szlakiem na drodze norweskiego gazu do Polski

Terminal odbiorczy w Nybro, do którego przyłączony jest norweski gazociąg Europipe II, jest o tyle istotny, że to właśnie w nim dochodzi do oczyszczania gazu, a następnie do obniżenia jego ciśnienia przed dalszym przesyłem.