Sasin daje gwarancję. Gazu w Polsce ma nie brakować

Wicepremier zapewnił, że jeśli chodzi o ilość dostarczanego gazu, to Polska jest pod tym względem zabezpieczona. Wicepremier dodał, że "może zagwarantować", iż surowca nie zabraknie.

W niedzielę wicepremier zapowiedział, że spółki Skarbu Państwa, PGE Paliwa i Węglokoks, sprowadzą do Polski do końca roku 11,2 mln ton węgla. Dodał, że 25 proc. tego węgla będzie dostępne dla gospodarstw domowych.

Baltic Pipe wystartował

We wtorek w tłoczni gazu w Goleniowie (Zachodniopomorskie) symbolicznie uruchomiono przesył gazu przez gazociąg Baltic Pipe. Od 1 października popłynie nim do Polski gaz ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Symbolicznego odkręcenia zaworu na gazociągu dokonali: prezydent Andrzej Duda, premier Danii Mette Frederiksen i premier Mateusz Morawiecki.

Baltic Pipe to liczący ok. 900 km cały system gazociągów, zaczynający się na Morzu Północnym, o docelowej rocznej zdolności przesyłu gazu na poziomie 10 mld m sześc. w stronę Polski lub 3 mld m sześc. z Polski do Danii.