Ekonomiści czekali na te dane. Podwójny szok w ciągu trzech dni

Wzrost zatrudnienia i bezrobocia

Przy okazji poznaliśmy też dane o bezrobociu. Tu mamy lekkie zaskoczenie na minus, bo wskaźnik wzrósł z 3,9 do 4 proc. , a miał utrzymać się bez zmian. Ekonomiści wskazują jednak, że nie jest to większy problem.

"Wzrost stopy bezrobocia z 3,9 proc. do 4 proc. jest w tych warunkach pochodną skoku aktywności zawodowej z 61,9 proc. do 62,2 proc. A jeśli ludzie wracają na rynek pracy, to wyższe płace już działają, co powinno z kolei działać kojąco na przyszłe wzrosty wynagrodzeń (zwiększenie podaży pracy)" - czytamy w komentarzu ekspertów mBanku.