Potężne zaskoczenie przed kluczowymi danymi z USA. Co zrobi Fed?

Kluczowe oficjalne dane z USA

Co zrobi Fed?

Czy tak się stanie? Niekoniecznie. - Słabe dane ADP w ostatnich 2 latach były jeszcze mniej przydatne w prognozowaniu NFP (Non-Farm Payrolls - zatrudnienie w sektorze pozarolniczym) niż zazwyczaj, ale jeśli to faktycznie zasługa Omikrona i to samo zobaczymy w NFP, to Fed nawet nie mrugnie. Powell dość wyczerpująco wyjaśniał, czemu to zignorują - napisali analitycy Pekao SA.