Duży krok Unii w kierunku uniezależnienia się od Rosji. Sukces pierwszego przetargu

O sprawie informuje Wyborcza.biz i powołuje się na wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, który ogłosił wyniki pierwszego przetargu na wspólne zakupy dla firm z UE i państw Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. – To nic innego, jak niezwykły sukces – ocenił Marosz Szefczovicz, cytowany przez portal.

Wysokie zainteresowanie dostawców

Choć przetarg rozpoczął się w minioną środę, to dostawcy gazu mieli czas do poniedziałku na składanie ofert. Jednak tyle czasu wystarczyło, by przyciągnąć chętnych.

W przetargu ostatecznie oferty złożyło 25 firm. Zaoferowały 13,4 mld m sześc. gazu. Tymczasem zapotrzebowanie składane przez odbiorców wynosiło 11,6 mld sześc. To oznacza, że oferta dostawców przekroczyła zapotrzebowanie odbiorców.

Co istotne, w przetargu mogli brać udział wyłącznie "rzetelni" dostawcy. To wykluczało firmy z Rosji i należące do Moskwy, jak również te, które oferowały rosyjski gaz.

Sukces Europy

To pokazuje, że mieliśmy rację, łącząc nasze zapotrzebowanie, aby wykorzystać zbiorową siłę przyciągania Europy i pracować razem nad napełnieniem naszych magazynów gazu na następną zimę – stwierdził Marosz Szefczovicz.

Wspólne unijne zakupy gazu zostały wprowadzone w odpowiedzi na kryzys energetyczny, wywołany rosyjską inwazją na Ukrainę. Mogą w nich wziąć udział wszystkie państwa członkowskie. Kolejne przetargi odbędą się po kolejnych ustaleniach, jaki jest łączny popyt unijnych krajów. Takie ustalenia są zaplanowane na czerwiec, sierpień, październik i grudzień 2023 r. Do tej pory do udziału we wspólnych zakupach gazu za zgłosiło się 107 firm.

Po doświadczeniach z ubiegłego roku unijne kraje kupują teraz gaz z dużym wyprzedzeniem. Na początku maja magazyny gazu w Europie były zapełnione w ok. 60 proc., znacznie powyżej normy jak na tę porę roku – wynika z danych Gas Infrastructure Europe. Dane zebrane przez agencję Bloomberga wskazują, że w kwietniu sprowadzona została na nasz kontynent rekordowa ilość LNG – 10,6 mln ton.

