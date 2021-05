Dymisji nie będzie, rozpoczynają się negocjacje. Jarosław Gowin chce nowości w Polskim Ładzie

Ledwo skończyły się prezentacje, ledwo skończyły się wystąpienia, a Polski ład, czyli plan gospodarczy Zjednoczonej Prawicy będzie przechodził pierwsze poprawki. I to w głównym punkcie: zmian podatkowych i zmian składkowych.

Jak wynika z zapowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, już od przyszłego roku w górę ma pójść kwota wolna od podatku (do 30 tys. zł), ale kosztem składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Większość Polaków nie odpisze ich od podatku (a tak się działo teraz, choć tę zmianę rekompensuje inna kwota wolna od podatku), ale również większość przedsiębiorców będzie musiała się pożegnać z ryczałtową składką. Dziś co miesiąc odprowadzali 381 zł z tego tytułu. I to niezależnie od tego, ile zarabiali w ciągu miesiąca. Po zmianach mają oddawać 9 proc. od wypracowanego dochodu.

I tak przedsiębiorca generujący dochód 15 tys. zł, musiałby wyłożyć po zmianach o ponad 700 zł więcej. I to w każdy miesiącu. Przedsiębiorca osiągający dochód 20 tys. zł musiałby wyłożyć o ponad 1,2 tys. zł więcej niż dziś. Próg korzyść/strata jest jednak niżej. Jak wynika z analizy firmy doradczej Grant Thornton, już osoba osiągająca dochód w okolicach 7,5 tys. (brutto, na działalności gospodarczej) musi dokładać po 57 zł miesięcznie. W ciągu roku to 685 zł różnicy.

Wspomnienie deklaracji

Półtora roku temu był pytany o to, czy przedsiębiorcy po kolejnych wyborach nie obudzą się z wyższymi składkami. "Chcę złożyć dwie jednoznaczne deklaracje. Pierwszą, że nie ma takiego planu i tego nie zrobimy. Drugą, że ręczę za to swoją wiarygodnością. Gdyby było inaczej, podałbym się do dymisji" - odpowiedział.