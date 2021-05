Polski Ład. Soboń zapowiada: zmiany już od przyszłego roku

Jak przekonywał Artur Soboń, wszyscy zarabiający do 10 tys. zł skorzystają na zmianach. - Mówimy o 90 procentach pracujących w Polsce podatników - ocenił. Jak dodał, jeśli zaś okaże się, że część samozatrudnionych, którzy powinni tak naprawdę pracować na umowie o pracę, policzy i stwierdzi, że bardziej opłaca im się właśnie taka umowa, to wyjdzie to tylko z korzyścią dla niego (choćby dlatego, że - jak przekonywał wiceminister - odłoży wtedy więcej na emeryturę).

Polityk był też pytany o obawy firm dotyczące wzrostu kosztów pracy i czy nie doprowadzi to do ucieczki do szarej strefy. Jak stwierdził, w Polsce na tle innych krajów UE progresja podatkowa służyła do tej pory służyła tym osobom, które zarabiały najwięcej. - To, co dzisiaj proponujemy, to wymiar solidarności społecznej - skomentował.