Polska budowlanka rozczarowała w maju. Analitycy spodziewali się lepszych danych

Główny Urząd Statystyczny w czwartek (22 czerwca) podał nowe informacje na temat produkcji budowlano-montażowej. Dane są gorsze od oczekiwań analityków. Eksperci ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostów rok do roku o 1,7 proc. (był spadek o 0,7 proc.) oraz miesiąc do miesiąca o 14,8 proc. (skończyło się na 12,2 proc.).

Cieszyć może jednak fakt, że w stosunku do kwietnia odnotowano wzrost produkcji we wszystkich działach budownictwa - informuje urząd.

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce - nowe dane

GUS podaje, że w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. oddano do użytku więcej mieszkań niż w między styczniem a majem 2022 r. - konkretnie 93,7 tys. lokali, co oznacza wzrost rok do roku o 2,5 proc.