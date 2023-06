Szalony wzrost cen mieszkań. Od lat popełniamy ten sam błąd

Niko1982 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po pierwsze żeby dostać kredyt hipoteczny conajmiej na 500tys trzeba mieć zarobki średnio około 18tys zł netto ja zarabiam 12tys netto i moja żona 6000tys netto czyli mamy 18tys a rata na 600000tys to ponad 5000tys a tutaj bieda która zarabia 4000tys będzie brała kredyt na pół miliona to ja się pytam co po 10latach jak im skończy ochrona i rata skoczy na 7000tys co grupowe samobójstwa i jeszcze teraz rząd będzie dopłacał do rat biedzie a przepraszam z czyich pieniędzy przecież nie ze swoich tak już na kombinowali z frankami że za chwilę TSUE nałoży kary takie że turowa kara to pikuś a bank centralny wprowadzi nadzór nad NBP to kaczor z pinokiem sami się podadzą do dymisji a tak przy okazji niech bankster Pinokio sprzeda te działki i dopłaca biedzie do rat mieli tyle czasu żeby wyrównać pensje do najniższej unijnej bo przecież banksterka+pracodawcy Lewiatan umowy zlecenia ,dzieło a najlepiej na czarno zatrudniać dopiero w KPO unia ustawiła cwaniaków do pionu zbliżają się wybory będzie zimny prysznic oj będzie