Dyscyplinarki za imprezę na nocnej zmianie w fabryce w Gostyniu. "Pracodawca stracił zaufanie do pracowników"

cweloozaaa 1 godz. temu

szczerze? nic straconego dla tych "zwolnionych" podejrzewam, ze była to produkcja na 3 zmiany, czyli jednym słowem KOŁCHOZ!, a skoro od razu za takie cos (gdzie normalny pracodawca by sie usmiechnal i tyle..., pewnie to bylo max 30 minut zabawy a potem cala reszta normalnie pracowała) zwalnia tzn ze tam jest obóz pracy, nic straconego, trzymajcie się "zwolnieni" a "prezesunio" niech sam zapie... na nocną zmiane! mam nadzieje, ze zabraknie mu rąk do pracy za takie traktowanie pracownikow