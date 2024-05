Działania ministra pod lupą. Wiemy, co z zapowiadaną Radą Fiskalną

Rada Fiskalna. Znamy szczegóły pomysłu rządu

- Po raz pierwszy tworzymy w systemie prawnym coś takiego, że minister musi podmiotowi zewnętrznemu, czyli też szerokiej publiczności, mediom, społeczeństwu wyjaśnić, dlaczego robi inaczej niż to niezależne ciało zaleca. To jest, moim zdaniem, duża odwaga ze strony ministra finansów - mówił we wtorkowym wywiadzie dla Money.pl minister Maciej Berek, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów. Opinie Rady nie będą jednak wiążące dla rządu. Jak mówił minister Berek, to dlatego, że "na założeniach makroekonomicznych oparta jest konstrukcja projektu ustawy budżetowej, a konstytucja odpowiedzialność za projekt ustawy budżetowej przypisuje wyłącznie rządowi".