wiadomości Krzysztof Janoś 16 minut temu

Działka Morawieckiego. W deklaracji żony premiera jest haczyk. Miasto nie kupi tej ziemi

Żona premiera Morawieckiego zapewnia, że sprzeda "po kosztach" kontrowersyjną działkę miastu Wrocław, a pieniądze przekaże na cele charytatywne. Stawia warunek: przeprowadzi transakcję, gdy gmina przystąpi do budowy drogi. Jak jednak dowiedział się money.pl, budowa nie jest planowana co najmniej do 2030 r.

