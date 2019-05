Działka Morawieckiego. Mamy komentarz rządu

Skąd "Wyborcza" ma te informacje? Przy okazji przekazywania działek Kościołowi dochodzi do korupcji urzędników miejskich, którzy ostatecznie zostaną późnej skazani i pójdą do więzienia. Mateusz Morawiecki w 2006 r., jeszcze jako czonek zarządu banku BZ WBK (obecnie: Santander) , zeznaje w sądzie jako świadek.

"O możliwości nabycia działek na Oporowie dowiedziałem się od księdza kardynała Henryka Gulbinowicza . Moja rodzina od wielu lat dobrze zna księdza kardynała i z tego powodu ja czasami bywam u niego w gościnie" - to fragment zeznań obecnego premiera z akt sprawy, do których dotarła "Wyborcza".

"Miałem świadomość, że Wrocław będzie się rozwijał w tym kierunku, i uznałem to za atrakcyjną inwestycję. W ofercie wskazałem numery działek, które mnie interesują, a miałem je z kancelarii kurii. Tak zalecił mi kardynał, abym ustalił w kancelarii numery i wskazał je w ofercie" - to kolejny cytat z Morawieckiego z akt sądowych.

Uchwalony już po nabyciu działki plan zagospodarowania zakładał powstanie dróg, które jednak nigdy nie powstały i – opierając się na informacjach pozyskanych od właścicielki, która tę informację uzyskała ok. 5 lat temu w Urzędzie Miejskim – nie ma planów ich zbudowania. Działki mają dobrą klasę bonitacji, co oznacza, że jakikolwiek potencjalny inwestor, będzie musiał zapłacić za ich odrolnienie oraz za wyłączenie z produkcji rolnej stawki, wynoszące ok. 260.000 – 370.000 zł za 1 ha. To między innymi dlatego do dzisiaj - podobnie jak 20 i 15 lat temu - rośnie na nich zboże.