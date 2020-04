Działka w czasie epidemii. Wolno, ale pod pewnymi warunkami

"Mniejsza frekwencja spowodowała nasilenie się zjawiska kradzieży w ROD. Stąd też apelujemy do Pana Komendanta o zalecenie wzmożenia patrolowania terenów ROD. Działanie to zwiększy wśród działkowców poczucie bezpieczeństwa o swój majątek, a co za tym idzie można się spodziewać, że częściowo zmniejszy po ich stronie potrzebę odwiedzania ogrodów" - czytamy w piśmie zarządu Polskiego Związku Działkowców do Komendanta Głównego Policji.