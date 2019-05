Dzięki decyzji Francuzów Polska wysyła w świat komunikat: specjalizujemy się w produkcji aut dostawczych

Jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa należącej do PSA fabryki Opla w Gliwicach. PSA nie podaje wartości całej inwestycji, ale szacuje się, że nakłady na dostosowanie jej do nowej produkcji sięgną 200-250 mln euro – informuje "Rzeczpospolita".

Co z Astrą V, która jest w Gliwicach wytwarzana od 2015 r.? Będzie produkowana zapewne do 2022 r., a później, jak spekulują niemieckie media, może zostać przeniesiona do Ruesselheim.