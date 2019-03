Produkcja aut w Polsce wciąż spada. Wyprzedzają nas już Rumuni

Zagłębiem produkcji samochodów luksusowych niemieckich marek stają się Węgry. Do obecnych tam już fabryk Audi i Mercedesa niedługo dołączy też BMW. Na razie Węgry pod względem liczby produkowanych samochodów są za nami lekko z tyłu, ale to się wkrótce zmieni.

Już wyprzedziła nas Rumunia i stało się to po raz pierwszy w historii. To efekt rosnącej produkcji w lokalnej fabryce Dacii (rumuńska marka Renault ma też fabrykę w Maroku), a także rozwoju rumuńskiej fabryki Forda.

Główną siłą napędową produkcji samochodów w Polsce wciąż jest fabryka Fiata w Tychach, ale po przeniesieniu produkcji Fiata Pandy do Włoch jej wykorzystanie utrzymuje się na niskim poziomie. Jeszcze w 2009 r. produkcja wyniosła aż 605 tys. szt., a obecnie jest to zaledwie ok. 260 tys. aut rocznie.