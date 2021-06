Dziura budżetowa jednak będzie mniejsza? Pomoże inflacja

Na koniec maja w budżecie państwa utrzymywała się nadwyżka w wysokości 9,4 mld zł - prawie dokładnie tyle, ile miesiąc wcześniej. Taki wynik nie był zaskoczeniem, gdyż już dwa tygodnie temu zapowiedział go premier Mateusz Morawiecki .

W czerwcu nadwyżka budżetowa jeszcze się zwiększy (do co najmniej 15 mld zł), gdyż NBP wpłacił na rachunki Ministerstwa Finansów 9 mld zł zysku za ubiegły rok. Kontrastuje to z faktem, że na cały rok rząd zaplanował deficyt wysokości aż 82 mld zł.