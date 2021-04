NBP zarobił 9,3 mld zł. Budżet państwa dostanie gigantyczny przelew

DRP 52 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Cały ten zysk wynika ze sztucznie zaniżonej wartości PLN w ostatnich dniach 2020 r. względem walut obcych - czyli tzw. dodatnich różnic kursowych z wyceny polskich rezerw walutowych. Teraz NBP wydrukuje "puste" 9 mld. złotych i wpłaci do budżetu, przyspieszając rozpędzanie się inflacji. Pan Glapiński nie powinien się chwalić, powinien natomiast trafić przed trybunał stanu za niewypełnianie konstytucyjnych obowiązków NBP, do których należy dbanie o wartość złotego i utrzymywanie inflacji na niskim poziomie. Nie mam jednak złudzeń, że w tym chorym kraju kiedykolwiek do tego dojdzie - przeciwnie, pan Glapiński zapewne doprowadzi do tego, że pod koniec 2021 roku 1 euro będzie kosztować ponad 5 złotych i "zysk" NBP będzie jeszcze większy. Konsekwencje się nie liczą.