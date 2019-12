E-recepty obowiązkowe już w styczniu. "Nie ma szans, żeby się udało"

Co powinien zrobić pacjent, który trafi na takiego lekarza? Wielkiego pola manewru nie ma. Owszem, może poszukać takiego specjalisty, który wystawia e-receptę. Jednak tak naprawdę może się to okazać bezcelowe.

- Ustawa wprost przewiduje, że, mówiąc w skrócie, jeśli lekarz nie ma dostępu do platformy P1 (służącej do wystawiania e-recept - przyp. red.), to może wystawić receptę papierową. Na przykład podczas wizyt domowych lub w przypadku, gdy jego przychodnia nie jest podłączona do systemu - tłumaczy wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński.

- Planowane są kary nakładane na świadczeniodawców, czyli przychodnie lub szpitale, które nie zostały podłączone do systemu. Ale to nadal jest w fazie planowania - wyjaśnia nasz rozmówca.

Jak dodaje, jego zdaniem "nie ma szans, żeby podłączyć do systemu 100 proc. lekarzy" do 8 stycznia.

- Jak pacjent przyjdzie do lekarza i powie, że pozostali lekarze wystawiają e-recepty, to może zmobilizują specjalistów do tego, by przekonali się do cyfryzacji - puentuje rozmówca money.pl.