"Efekt napływu migrantów z Ukrainy". Ekonomiści o najnowszych danych na temat PKB Polski w 2022 r.

Wzrost PKB w 2022 r. wyniósł 4,9 proc. w ujęciu rocznym. Ekonomiści zwracają uwagę, że ubiegłoroczny wynik polskiej gospodarki to w dużej mierze efekt napływu migrantów z ogarniętej wojną Ukrainy. To przyczyniło się do wzrostu konsumpcji, zwłaszcza dóbr pierwszej potrzeby.