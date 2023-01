Są najnowsze dane dotyczące PKB w Polsce w 2022 r.

Bastard 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chyba z fusów to wróżyli !!!! A teraz giganci ekonomi pokażcie ile PKb trzeba przekazać na spłatę odsetek od długu !!!!! Czyli ile kasy która mogła by zasilić gospodarkę trzeba przelać na konta banków !!!??? No !!! Do roboty !