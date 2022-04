Ekonomiści tną prognozy dla polskiej gospodarki. Jest jeden najważniejszy powód

Bank Światowy dotychczas spodziewał się, że polska gospodarka urośnie w 2022 roku o 4,7 proc. Prognozę zrewidował do 3,9 proc .

" Rosyjska inwazja na Ukrainę mocno uderza w gospodarki regionu Europy i Azji Środkowej (ECA)" - czytamy w raporcie. Kluczowe kanały transmisji to napływ uchodźców, wyższe ceny surowców, niższy popyt zewnętrzny ze strefy euro oraz pogorszenie zaufania .

Gospodarka pod wpływem wojny

Wcześniej nieco bardziej sceptycznie nastawieni do możliwości polskiej gospodarki byli ekonomiści Banku Millennium. Teraz mają za to więcej optymizmu niż Bank Światowy. Najnowsze prognozy mówią o 4,1-proc. wzroście PKB z szacowanych wcześniej 4,5 proc.

Ich zdaniem wojna w Ukrainie będzie miała niejednoznaczny wpływ na polską gospodarkę. "Wzrost niepewności ograniczy inwestycje , co szczególnie może być widoczne w drugim kwartale 2022, jednak napływ uchodźców wesprze konsumpcję prywatną . Już w danych o handlu detalicznym za luty widać było wyraźne przyspieszenie sprzedaży żywności , a efekt ten będzie zapewne silniejszy w kolejnych miesiącach".

Ekonomiści oszacowali, że napływ uchodźców z Ukrainy do Polski stworzy impuls popytowy na poziomie co najmniej 1 proc. PKB. Ostateczny wpływ uzależniony będzie od długości trwania wojny i odsetka uchodźców, który pozostanie w naszym kraju.

Polska gospodarka - zagrożenia i szanse

Gorsze perspektywy dla inwestycji

"Niepewność co do długości i charakteru wojny, ale też otoczenia globalnego nie sprzyjają podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wpisują się w to wyniki badań koniunktury, które wskazują na pogorszenie ocen spodziewanego popytu i zamówień. Inwestycjom nie sprzyjają też podwyżki stóp procentowych, choć rekordowo dobra sytuacja finansowa firm łagodzi ich wpływ" - czytamy.