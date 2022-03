Polska gospodarka słabnie. Firmy wysyłają coraz bardziej niepokojące sygnały

Problem z zamówieniami

Eksperci zauważają, że najbardziej niepokojący jest spadek tempa napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw sektora przemysłowego. To tendencja, którą obserwujemy od listopada ubiegłego roku.

Nieznacznie zmniejszyły się zapasy wyrobów gotowych w magazynach producentów, co daje nieco przestrzeni do utrzymania w najbliższym czasie skali produkcji na podwyższonym poziomie w stosunku do wielkości bieżącego popytu. A płyną coraz wyraźniejsze sygnały o jego kurczeniu się. Wskaźniki ufności konsumenckiej w marcu spadły do poziomów porównywalnych z początkiem pandemii w 2020 roku.